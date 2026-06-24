Asturias registró 479 demandas de divorcio en el primer trimestre, un 2,8% menos

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales del Principado de Asturias recibieron en el primer trimestre de este año un total de 479 demandas de disolución matrimonial, que suponen un 2,8 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2025 --cuando estos procedimientos ascendieron a 493--, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso experimentado en el Principado es menor que el anotado a nivel nacional, donde las disoluciones matrimoniales cayeron un 14,1%.

De acuerdo con el informe, los 479 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en la comunidad autónoma representan una tasa de 47,2 demandas por cada 100.000 habitantes en los tres primeros meses del año, por encima a la del conjunto de España, que fue del 42,4.

El mayor número de demandas de disolución matrimonial en relación a la población se dio en Navarra (52,4), seguida de Comunidad Valenciana (49,6) e Islas Baleares (49,3), y las menores tasas en Castilla y León (36,1) y País Vasco (36,7).

Además, entre enero y marzo de 2026 se iniciaron en Asturias 95 procedimientos de modificación de medidas consensuadas en sentencia, frente a los 92 de los mismos meses del ejercicio pasado.

En los procesos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 111 demandas de mutuo acuerdo, frente a los 125 del mismo periodo del pasado año, y 90 no consensuadas (respecto a las 133 de idéntico periodo de 2025).

Todos estos datos proceden del informe sobre la actividad de los órganos judiciales con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del CGPJ, y que ese miércoles se ha difundido con información relativa al primer trimestre del año.