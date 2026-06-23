Asturias registró en abril un superávit comercial de 13,7 millones

Archivo - Accidente con fallecidos al volcar dos camiones grúas en el Puerto de El Musel, en Gijón. - JORGE PETEIRO/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias disminuyeron un 8,1% interanual, alcanzando los 477 millones de euros. En comparación con el mes de marzo, aumentaron un 4,4%.

Las importaciones ascendieron a 463,3 millones de euros, aumentando un 8% interanual, y experimentaron un aumento del 6,6% respecto a marzo.

Según el último informe de la Dirección Territorial de Comercio en Asturias, el Principado registró un superávit comercial en abril de 2026 de 13,7 millones de euros, contrastando con el superávit de 89,8 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior (datos provisionales).

La tasa de cobertura se situó en el 103%. El saldo no energético alcanzó un superávit de 83,4 millones de euros frente al superávit de 187,5 millones de euros en abril de 2025 y se alcanzó un déficit energético de 69,7 millones de euros frente a los 97,7 millones de euros en el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones aumentaron en diez comunidades autónomas. Las comunidades que registraron un mayor incremento interanual de las exportaciones en abril fueron la Comunidad de Madrid y Aragón (15,3%), Canarias (10,1%) y Comunitat Valenciana (9,4%). Por otro lado, los mayores descensos interanuales se registraron en Asturias (-8,1%), Illes Balears (-4,8%) y Cantabria (-3,6%).