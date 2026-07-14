Asturias registró más de 30,8 millones de viajes en transporte público por carretera en el primer semestre de 2026

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OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha cerrado la primera mitad del año con un notable aumento de viajeros en el transporte público por carretera. Los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) registraron 30.826.502 trayectos hasta junio, lo que supone un 6,6% más que en el mismo periodo del año pasado.

Los datos del primer semestre confirman la tendencia al alza en la apuesta de los asturianos por el transporte público y la movilidad sostenible y señalan a la tarjeta Conecta, el billete único asturiano como un factor decisivo para afianzar esa dinámica. Ocho de cada diez trayectos realizados se validaron con el título de CTA que permite moverse por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes.

Al detenerse en los datos exclusivos de junio se observa que los registros se mantienen por encima de la barrera de los 5 millones de viajeros, que se sostiene desde hace unos meses en las estadísticas de CTA. Se realizaron un total de 5.332.310 viajes, lo que representa un 10% más de actividad que en el mismo mes de 2025.

Coincidiendo con la temporada de verano y la alta afluencia turística el consorcio ha puesto en marcha este mes de julio su dispositivo especial de lanzaderas de verano con 36 itinerarios que llegan a 30 concejos para facilitar el acceso a playas, espacios naturales protegidos y enclaves turísticos con alta afluencia.

Además, la operativa regular del CTA se refuerza para atender la mayor demanda existente en ciertos corredores. También se operan los correspondientes servicios especiales para llegar a fiestas populares, eventos, aeropuerto y alta velocidad. Todos los servicios del dispositivo veraniego están incluidos en Conecta.