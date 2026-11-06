Asturias registró un octubre cálido y seco, con temperaturas 0,7 grados por encima de la media y un 32% menos de lluvia

Estación de tren de Fuso de la Reina un día de sol. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre de 2026 tuvo un carácter cálido y seco en Asturias, con una temperatura media de 13,8 grados, 0,7 grados por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020, y una precipitación de 87,1 milímetros, un 32% inferior a lo habitual, según el resumen climatológico mensual.

El mes se situó como el decimonoveno octubre más cálido del periodo 1961-2026. La temperatura máxima media alcanzó los 18,1 grados, frente a los 17,7 del promedio climatológico, mientras que la mínima media fue de 9,5 grados, 1,1 grados por encima del valor de referencia, situado en 8,4 grados.

En cuanto a las precipitaciones, los 87,1 milímetros recogidos en promedio regional quedaron por debajo de los 127,8 habituales para octubre. El año hidrológico en curso, que hasta el cierre del informe únicamente incluye ese mes, comenzó así con carácter seco y un déficit de precipitación del 32%.

Durante la primera semana destacaron las precipitaciones intensas de los días 3 y 7. En el primer caso estuvieron asociadas al paso de una vaguada en altura, mientras que el día 7 un vórtice en altura favoreció la convección en una masa de aire frío situada entre una borrasca sobre Francia y un anticiclón en el Atlántico.

Posteriormente, hasta el día 16 predominó el tiempo estable, con temperaturas medias superiores a las esperadas para la época del año. Entre los días 17 y 19, sin embargo, un anticiclón de bloqueo favoreció la entrada de una masa de aire frío y seco que provocó un descenso acusado de las temperaturas.

El día 23 se registraron rachas de viento muy fuertes en el litoral asociadas a la borrasca Austen. Los días 24 y 25, los vientos flojos del sur propiciaron un ligero aumento de las temperaturas.

Las últimas precipitaciones del mes se produjeron el día 27. A partir del 28, un anticiclón de bloqueo situado en las islas británicas impidió la entrada de frentes en la Península