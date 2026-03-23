Asturias registró un superávit comercial de 83,2 millones en enero tras aumentar un 12,7% sus exportaciones

Archivo - Trabajos de asistencia en el puerto de El Musel en Gijón. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones del Principado de Asturias crecieron un 12,7% interanual en enero de 2026, hasta los 434,9 millones de euros, según los datos de comercio exterior difundidos este lunes. En comparación con diciembre, las ventas al exterior descendieron un 10,8%.

Las importaciones, por su parte, bajaron un 24,9% respecto a enero del año pasado, situándose en 351,7 millones de euros, aunque subieron un 1,2% en relación al mes anterior.

Con estos valores, Asturias registró en enero un superávit comercial de 83,2 millones de euros, frente al déficit de 82,5 millones anotado en el mismo mes de 2025. La tasa de cobertura alcanzó el 123,6%.

El saldo no energético ascendió a un superávit de 167,4 millones de euros, en contraste con el déficit de 22,7 millones de un año antes, mientras que el déficit energético se amplió hasta los 84,2 millones, frente a los 59,8 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

DATOS NACIONALES Y ÁMBITO GEOGRÁFICO

En el conjunto nacional, las exportaciones aumentaron en siete comunidades autónomas. Los mayores incrementos interanuales se dieron en Extremadura (38%), Asturias (12,7%) y Región de Murcia (6,6%), mientras que los principales descensos correspondieron a Illes Balears (-30,7%), La Rioja (-13,8%) y Canarias (-10,8%).

En el ámbito geográfico, el 51,1% de las exportaciones asturianas tuvo como destino la Unión Europea, de las que un 46,1% se dirigieron a la zona euro y un 5,1% al resto del bloque. Las ventas a la UE se redujeron un 9,2% interanual, con caídas del 8,4% en la zona euro y del 16,1% en el resto de países comunitarios.

Destacaron los incrementos de las exportaciones a Eslovaquia (388,8%), Letonia (301,6%), Estonia (292,3%), Alemania (46,3%) y República Checa (43,2%), mientras que en el resto de Europa las ventas a Turquía crecieron un 289,7% y las dirigidas al Reino Unido retrocedieron un 29,9%.

Fuera del continente, las exportaciones del Principado aumentaron hacia Asia excluido Oriente Medio (126,2%), América del Norte (31,5%), América Latina (18,1%) y Oriente Medio (5,9%), mientras que descendieron en Oceanía (-47,9%) y África (-25,8%). Por países, resaltaron los incrementos hacia Argentina (1.938,3%), Hong Kong (1.520,4%), Singapur (1.064,7%), Corea del Sur (484,1%) y Taiwán (291,5%), y los descensos con México (-78,7%), Argelia (-57,1%), Australia (-51,3%), Indonesia (-44,8%) y Japón (-40,9%).

En cuanto a las importaciones, Asturias registró en enero incrementos destacables con Oceanía (44.037,4%) y descensos con África (-47,8%), América (-41,9%), Europa (-23,2%) y Asia (-15,7%). Los principales orígenes de las compras fueron Estados Unidos, Australia, China, Brasil y Alemania.

En conjunto, los datos reflejan un saldo comercial positivo con Europa y Asia, y negativo con América, Oceanía y África.