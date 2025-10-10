Asturias respalda la nueva planificación eléctrica y dice que atiende a las necesidades energéticas de la comunidad

Archivo - Asturias plantea que las empresas más afectadas por la descarbonización tengan prioridad al acceder a la energía - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, ha valorado hoy el documento de planificación eléctrica publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al considerar que recoge prácticamente todas las actuaciones necesarias para reforzar y ampliar las infraestructuras energéticas en Asturias.

Según ha explicado, el plan contempla inversiones por valor de 233 millones, entre las que destaca la construcción del anillo central (178 millones), una infraestructura clave para avanzar en la electrificación de la industria, integrar energías renovables y atender los consumos previstos en el área central y occidental de la comunidad. También se incluyen actuaciones específicas para proyectos industriales en marcha.

"El documento da respuesta a las necesidades de mayor demanda energética derivadas de la actividad industrial y de los nuevos proyectos de inversión en sectores emergentes", ha señalado el viceconsejero, quien ha añadido que el Gobierno de Asturias está analizando el contenido en detalle para ajustar algunos aspectos menores y valorar posibles aportaciones.

"Esta planificación eléctrica hasta 2030 confirma lo que ya nos había adelantado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y cumple con las expectativas que teníamos para garantizar el suministro energético en Asturias", ha afirmado.