Asturias es la segunda CCAA con mayor caída de la cifra de negocio en la industria en febrero

Archivo - Industria, Polígono industrial, PEPA, Paro. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Asturias un 11,7% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 9 puntos más que la media nacional, que fue del -2,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, Asturias se sitúa como la segunda CCAA en la que más ha descendido la cifra de negocios en la industria, solo superada por Islas Baleares, donde el descenso ha sido del 19,3%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 12,4% en Asturias, 7,9 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).

Por comunidades autónomas, Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las únicas que han registrado incrementos en la cifra de negocio en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3%, 11,7% y un 9,2%, respectivamente.