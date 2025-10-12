Asturias, segunda comunidad más segura pese al repunte de delitos de violencia de género y contra la libertad sexual

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta, ha destacado este domingo en Oviedo los resultados obtenidos por el Cuerpo en Asturias durante el último año, subrayado que Asturias se ha situado como la segunda comunidad con menor tasa de criminalidad, con 34,5 delitos por cada mil habitantes, lo que supone estar 16 puntos por debajo de la media nacional. "Los datos no ofrecen ninguna duda. Asturias es una comunidad segura", ha manifestado.

Puerta ha ofrecido estos datos durante su intervención en los actos conmemorativos de la Festividad de la Virgen del Pilar, donde ha apuntado que "no es labor únicamente de la Guardia Civil, sino que contamos con la magnífica colaboración de la Policía Nacional y las policías locales".

Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre del año, la criminalidad en la Demarcación de la Guardia Civil ha aumentado imperceptiblemente un 0,4%, mientras que el esclarecimiento de delitos se ha incrementado un 14,5%. "Los delitos contra el patrimonio han disminuido un 1,9%, destacando la reducción de robos con fuerza, daños y estafas", ha explicado.Por el contrario, los hurtos aumentaron un 4,6%.

En materia de violencia de género, la Guardia Civil de la Comandancia de Asturias ha instruido 545 diligencias, con un aumento de delitos contra la libertad sexual del 26% y de violencia de género del 8,5%. "El 35,5% se han iniciado de oficio, activando el protocolo cero", ha indicado.

No obstante, ha recalcado que "a pesar de todo el trabajo, esfuerzo y desvelo por proteger a las más de 800 víctimas cuya seguridad es responsabilidad nuestra, no pudimos evitar la muerte de Dolores, a manos de su marido en la localidad de Pola de Laviana". Cada muerte violenta, ha añadido, "nos causa un gran pesar y frustración, sentimiento que podemos superar con el convencimiento de que con nuestro trabajo comprometido sensible y cercano estamos salvando a muchas otras vidas".

Aunque asegura que "queda mucho por hacer", ha agradecido su labor a todas y todos los guardias civiles que "tenéis la difícil y gran responsabilidad de su atención y protección".

Puerta también ha destacado el trabajo realizado durante los incendios de agosto de este año, donde 3.426 efectivos realizaron 2.062 servicios, evacuaron 162 personas y colaboraron estrechamente con los Servicios de Emergencia del Principado. Según ha precisado, 162 personas fueron evacuadas de diferentes poblaciones, se realizaron 12 informes de causas de incendios, y hubo 3 detenidos y 4 investigados por supuestamente causarlos.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

El coronel ha puesto en valor el amplio despliegue territorial del Cuerpo, con 61 oficinas de atención al ciudadano distribuidas en 52 de los 78 municipios asturianos. "En Asturias, la Guardia Civil garantiza la seguridad ciudadana en más del 98% del territorio", ha destacado.

Como novedad tecnológica, ha destacado la puesta en marcha del servicio de denuncia telemática ONREP, implantado el pasado 4 de julio, que ha recibido 116 denuncias en Asturias, con una media de 38 mensuales. "Somos pioneros entre los cuerpos policiales en implantar la denuncia telemática completa", ha subrayado.

De este modo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia a través de la sede electrónica de Guardia Civil sin necesidad de tener que acercarse a ningún cuartel, lo que facilita estas gestiones en las zonas menos pobladas y en los núcleos más dispersos. Este tipo de procedimientos actualmente está reservado a cinco tipos delictivos y a dos de gestión administrativa.

El coronel jefe ha avanzando que también se está trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá que cualquier patrulla en línea de servicio pueda recoger denuncias desde cualquier ubicación que disponga de cobertura telefónica, sin necesidad de encontrarse en una sede física determinada.

Otra meta que se han marcado es fomentar la ciberseguridad y la cultura de ciberseguridad en la ciudadanía. En el ámbito educativo, la Guardia Civil ha impartido 250 charlas sobre ciberseguridad y prepara la incorporación a la Ciberliga Guardia Civil en el curso 2025-2026, una competición para fomentar la seguridad digital entre estudiantes de ESO.

Puerta ha finalizado agradeciendo la labor de los homenajeados y destacando el espíritu de servicio que mantiene vivo el cuerpo 181 años después de su creación. En esta ocasión han sido reconocidos el responsable de fotografía del diario El Comercio, Damián Arienza; el subinspector de la Policía Local de Lena, Pablo Luis Alonso López; el inspector jefe de la Policía Nacional, Carlos Álvarez Martínez; y la exdelegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha ensalzado la labor de la Guardia Civil, destacando su compromiso con la seguridad y los valores democráticos, durante su intervención. "Es un día de orgullo y de gratitud, de orgullo por pertenecer a un país que confía en sus instituciones", ha afirmado.

Lastra ha puesto en valor la labor de la Guardia Civil en diferentes ámbitos, desde el rescate en montaña hasta la protección del entorno natural, pasando por la atención a víctimas y la prevención con escolares y mayores.

"Necesitamos modernizar recursos, pero también reforzar algo que ya tenemos, la empatía y la unidad", ha señalado, recordando que desde 2018 se han incorporado 14.400 agentes a Policía Nacional y Guardia Civil. "Hoy contamos con el mayor número de agentes de la historia. Más de 156.000 hombres y mujeres comprometidos con nuestra libertad. En un día como hoy es inaludible honrar la memoria de quienes dieron su vida en acto de servicio", ha añadido.

Lastra ha dedicado un emotivo recuerdo a las víctimas de violencia de género, manifestando que "cada víctima es una herida en nuestra democracia" y destacando el compromiso de la Guardia Civil en esta lucha.