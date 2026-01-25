Asturias será el país invitado en la edición de 2027 del Showcase Scotland del festival Celtic Connections

Vanessa Gutiérrez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Ene. (EUROAP PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado este domingo en Glasgow que el Principado será el país invitado en la edición de 2027 del Showcase Scotland, encuentro profesional de música folk y de raíz que se celebra anualmente en la ciudad escocesa, dentro del festival Celtic Connections, una de las grandes citas internacionales de la música celta.

Como país invitado, Asturias reforzará su presencia institucional en este evento. Así, contará con un estand propio y la participación de seis grupos dentro del Showcase. Además, las promotoras musicales se presentarán en la muestra profesional y la comunidad tendrá un importante peso en la amplia programación del encuentro, que dinamiza la vida cultural escocesa con cientos de conciertos. La consejería propondrá las formaciones que integrarán la delegación artística, cuya selección final corresponderá a la dirección del Celtic Connections.

Vanessa Gutiérrez ha recogido este mediodía el testigo de Quebec, la nación invitada en la edición actual, en un acto institucional que ha contado con la actuación de los músicos asturianos Rubén Bada y Pepín de Muñalén. Durante su intervención, la consejera ha subrayado el valor de las lenguas propias, la creación cultural como expresión de comunidad y la necesidad de proteger el patrimonio inmaterial y los derechos lingüísticos, en coherencia con los principios que inspiran el festival.

Gutiérrez, que también ha mantenido encuentros con responsables de instituciones encargadas de la difusión de lenguas como el gaélico escocés y el galés, ha puesto el acento en las raíces celtas compartidas por los países que participan en el Celtic Connections, un legado común que se expresa a través de la música, la oralidad y una concepción abierta y dialogante de la cultura.

La titular de Cultura ha recordado, asimismo, la larga trayectoria de artistas asturianos en el festival escocés, una presencia sostenida durante décadas que ahora recibe el respaldo institucional del Gobierno de Asturias.

El Principado confeccionará la propuesta artística y la programación que se desplegará en la edición de 2027, en coordinación con el festival y el sector musical asturiano, con el objetivo de ofrecer una muestra representativa de la diversidad, calidad y vitalidad de la creación contemporánea vinculada a la tradición.

En el marco de esta participación, fruto de las relaciones trabadas en la muestra profesional Música en Rede, que desde 2024 organiza Cultura, Asturias aparecerá en todo el material promocional oficial del Showcase Scotland y se promocionará en la presentación principal del evento, un espacio de especial relevancia. Además de la cultura tradicional, el Principado difundirá en esta cita la gastronomía y la cultura sidrera.

El festival se celebra en Glasgow, reconocida por la Unesco como Ciudad de la Música, un distintivo que avala su compromiso con la creación, la diversidad cultural y la protección del patrimonio musical como elemento central de progreso y dinamismo. El Celtic Connections congrega cada año a más de mil artistas con una programación que suma cientos de actividades y más de 100.000 espectadores.