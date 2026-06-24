Asturias sigue diciendo "no" al modelo de financiación a pesar de un nuevo fondo de compensación que le beneficiaría

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, se reúne con la delegación del Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha reiterado su rechazo a la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central, a pesar de que se ha incluido un nuevo fondo complementario que iguale a la media, por población ajustada, a todas las comunidades autónomas que se queden por debajo de esa media en el nuevo modelo propuesto.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la reunión mantenida con la delegación del Ministerio de Hacienda, en este caso con la Secretaría de Estado de Hacienda y el equipo del Secretario de Estado de Hacienda Jesús Gascón.

"Hay que reconocer que ese nuevo fondo un avance y nosotros lo valoramos pero en estos momentos lo consideramos insuficiente y nuestro posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera seguirá siendo un no a este modelo", dijo Peláez, que no ha querido cuantificar dicho fondo complementario aunque si ha dicho que benificiaría al Principado.

Y es que Peláez ha manifestado que si bien este fondo es "un avance y una mejora que además pone en valor también el diálogo con el Ministerio, ese camino de diálogo que ha decidido transitar Asturias para defender sus intereses, para el Principado es insuficiente".

Ha recordado que el Gobierno asturiano fue en todo momento muy crítico con las formas y con el fondo del nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central y ha incidido en que la propuesta del Ministerio no incluía o no reflejaba los intereses del Principado de Asturias que "están perfectamente definidos tanto en los acuerdos congresuales de la Federación Socialista Asturiana, como en el acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias en la Junta del Principado de Asturias, como también con otras siete comunidades autónomas en la Declaración de Santiago".

En este sentido ha manifestado que convocarán a los grupos parlamentarios --todos excepto Vox que no aceptó el acuerdo-- en próximos días para trasladarles lo abordado en el encuentro de este miércoles.

"La reunión ha transcurrido en un ambiente técnico, donde quiero agradecer, yo creo que la transparencia por parte del equipo del Secretario de Estado en transmitirnos al detalle en qué consiste la propuesta que han presentado, en darnos los números, en ofrecernos la información necesaria para aclarar las dudas que todavía teníamos sobre algunos elementos del modelo. Pero también ha sido una reunión política, obviamente y nosotros hemos reiterado lo que necesita Asturias en la reforma del modelo", dijo Peláez.

En este sentido ha reiterado que Asturias lo que necesita es un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades de las personas y no la capacidad fiscal de los territorios.

Así ha indicado que "no son los territorios los que pagan impuestos, son las personas las que pagan impuestos", igual que los servicios públicos los reciben las personas, no los reciben los territorios.

Por eso el Principado sigue rechazando el modelo que ha presentado el Ministerio porque "tiende a primar la capacidad fiscal de los territorios y, por tanto, está beneficiando a los territorios con más recursos y también en el marco de la población ajustada no refleja debidamente el costo de la prestación de los servicios públicos

"Con el modelo nuevo no sale beneficiada Asturias, sino que el modelo nuevo, en los términos en los que está planteado, le perjudica. Es importante que haya un fondo de garantía que nos iguale a la media a todas las comunidades autónomas, pero, vuelvo a repetir, es insuficiente, no son los cambios sustanciales que nosotros reivindicábamos desde Asturias", dijo el consejero.

Ha añadido Peláez que Asturias aspira a cambios sustanciales y, por tanto, la posición es la de votar no en el CPFF, a salvo de lo que el Gobierno de España decida poner en valor lo que Asturias necesita.

Ahora corresponde, según el Ejecutivo asturiano, al gobierno de España y al ministerio una vez conoce cuáles son las demandas de Asturias, valorar los siguientes movimientos.