Asturias se sitúa como la segunda comunidad con mayor tasa de litigiosidad en el primer trimestre

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asturias se ha situado en el primer trimestre de 2026 como la segunda comunidad autónoma con la tasa de litigiosidad más alta de España, al registrar una ratio de 41,73 asuntos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra posiciona al Principado por encima de la media nacional, que se ha cifrado en 37,15 casos por cada 1.000 ciudadanos.

Según el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa asturiana solo ha sido superada por Canarias, que ha liderado la estadística con 45,01 asuntos. Detrás de Asturias se han situado Madrid (40,59), Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41), completando el grupo de las seis regiones que han superado el promedio del país.

A nivel nacional, el ingreso de nuevos asuntos en los órganos judiciales ha experimentado un descenso del 20,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, sumando un total de 1.824.951 casos. Este resultado ha revertido la tendencia al alza que se venía manifestando en los últimos ejercicios económicos.

Por órdenes jurisdiccionales, la caída más notable se ha concentrado en el orden civil, donde el ingreso de nuevos asuntos se ha desplomado un 35,8 por ciento interanual. En las restantes áreas, la disminución ha resultado menos acusada: un 3,5 por ciento en la jurisdicción penal, un 2,1 por ciento en la contencioso-administrativa y otro 3,5 por ciento en la social.