Asturias subirá a riesgo 'alto' de transmisión de coronavirus ante el repunte de casos

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández Muñiz, ha avanzado este viernes que la región subirá a riesgo 'alto' de transmisión de coronavirus ante el repunte de casos, y ha apelado a la responsabilidad individual para evitar los contagios.

Aunque han empeorado los indicadores en Asturias, Fernández Muñiz ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la incidencia del Principado sigue "bastante por debajo" de la media nacional. Sobre las nuevas variantes del virus, subvariantes de omicron, ha asegurado que ya suponen el 80% de contagios, y "en breve" alcanzarán a ser el 90% de las cepas dominantes.

Con datos del 6 de julio, el consejero ha comunicado que las UCIs están al 31,22% de ocupación, suponiendo pacientes covid solo el 5,06% del total. En cuanto a las hospitalizaciones en planta, ha señalado que la ocupación es del 73,77%, el 10,8% por pacientes covid.

Si la situación empeora mucho, ha reconocido que Salud "no puede descartar" que se planteen nuevas medidas, aunque "no tan drásticas como las del pasado". Por ahora, ha dicho, siguen siendo importantes las medidas básicas de seguridad e higiene, tales como utilizar la mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia de 1,5 metros, la higiene frecuente de manos, evitar toser directamente al aire, o evitar contactos sociales y la asistencia a eventos para aquellas personas que tengan síntomas catarrales o gripales.

El titular de Salud también ha subrayado la importancia de la vacunación para los más vulnerables, y ha animado a todas aquellas personas que no hayan recibido la dosis de refuerzo a que se pongan en contacto con los servicios sanitarios para su administración.