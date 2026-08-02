Asturias se suma a una iniciativa nacional para impulsar la investigación contra un tumor cerebral infantil

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias forma parte de la iniciativa solidaria 'Que el monstruo no apague sus estrellas', impulsada por la Fundación CRIS Contra el Cáncer para recaudar fondos destinados a la investigación del glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), uno de los tumores cerebrales infantiles con peor pronóstico.

La campaña reúne ya veinte actividades en doce comunidades autónomas, entre ellas Asturias, con propuestas como observaciones astronómicas con telescopios, talleres, charlas divulgativas y otras iniciativas abiertas al público. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a financiar un nuevo proyecto de investigación sobre esta enfermedad.

El DIPG afecta al tronco del encéfalo, una zona del cerebro que controla funciones vitales como la respiración, el movimiento o la deglución, y actualmente no cuenta con un tratamiento curativo. Cada año se diagnostican en España entre 40 y 50 nuevos casos, con una supervivencia media de once meses tras el diagnóstico.

La iniciativa permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre y busca implicar a familias, asociaciones, entidades científicas y ciudadanía en la financiación de nuevas vías de investigación.