Asturias tardó en pagar a sus proveedores 30,78 días en octubre, por encima de la media

MADRID/OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias tardó en pagar a sus proveedores en octubre 30,78 días de media, por encima de la media de las comunidades autónomas, que se situó en 27,48 días.

Así, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas ha descendido en octubre hasta los 27,48 días, aunque hay seis regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días: Baleares (46,25 días); Cantabria (39,74 días); Castilla y León (38,28 días), Castilla-La Mancha (31,73 días); Comunidad Valenciana (31,29 días) y Asturias (30,78 días).

En el otro lado, Extremadura (13,44 días) fue la autonomía que menos tardó, seguida de Galicia (16,95 días), Canarias (18,05 días), Aragón (21,48 días), País Vasco (22,72 días), Madrid (23,70 días), La Rioja (24,28 días), Andalucía (24,47 días), Navarra (26,05 días), Murcia (27,05 días) y Cataluña (28,48 días), según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda.

En el caso de las autonomías, la cifra media de 27,48 días supone un descenso de 0,15 días respecto al mes anterior.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 25,63 días y la de operaciones pendientes de pago en 29,92 días, lo que supone un aumento de de 1,62 días en la ratio de operaciones pagadas y un descenso de 1,79 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.

MÁS DE 23 DÍAS LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se ha cifrado en 23,81 días, mientras que las entidades locales en el modelo de cesión registraron un plazo de pago a proveedores de 23,73 días, lo que significa 4,45 días menos que en el mismo periodo del año anterior, y en lo que respecta al PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, se estableció en 8,55 días.

Asimismo, la ratio de operaciones pagadas de la Administración central se ha situado en 27,14 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 18,91 días.