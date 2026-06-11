Asturias ultima la aprobación de la nueva estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales

Reunión del Consejo del SEPA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias encara la fase final de tramitación de la nueva Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales tras recibir el informe favorable del consejo rector del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Este nuevo instrumento establecerá el marco de referencia para las políticas públicas de prevención, vigilancia y lucha contra los incendios forestales, con el objetivo de reducir de forma estructural el riesgo, proteger a la población y preservar el patrimonio natural.

La estrategia define un modelo integral de actuación que sitúa la prevención en el centro de la acción pública. Su desarrollo se articula a través de programas, medidas y acciones que se desplegarán mediante planes anuales coordinados con el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción. El enfoque busca adaptar de forma continua la respuesta de las administraciones a la evolución de los riesgos y las necesidades específicas de cada territorio.

Uno de los principales avances del documento es la elaboración de un análisis detallado de la vulnerabilidad, la recurrencia y el riesgo de incendios forestales. Este trabajo ha permitido generar una base cartográfica homogénea de gran valor para la planificación y la gestión pública, que servirá de apoyo a otros instrumentos estratégicos, como el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado (Infopa) o el Plan Forestal.

Además, esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de datos abiertos del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (Sitpa), lo que reforzará la transparencia institucional y facilitará el acceso al conocimiento sobre el territorio.

La nueva planificación incorpora medidas específicas para reforzar la vigilancia y el control en la interfaz urbano-forestal, impulsar la autoprotección en pueblos y espacios de alto valor natural y consolidar las actuaciones de gestión preventiva del territorio. Entre ellas, destacan los tratamientos selvícolas, la creación y mantenimiento de pastizales, la conservación de infraestructuras preventivas y el desarrollo de áreas silvopastorales.

El documento actualiza el marco estratégico vigente para incorporar tanto la experiencia acumulada durante los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático. Un equipo multidisciplinar integrado por personal de las consejerías de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y de Medio Rural y Política Agraria, con el apoyo técnico de la Universidad de Oviedo, se ha encargado de la redacción del texto.

Asimismo, la estrategia se alinea con las directrices de la Comisión Europea en materia de incendios forestales, que priorizan la prevención estructural, la adaptación al cambio climático, la gestión integrada del territorio y la cooperación institucional. De este modo, refuerza la coherencia del modelo asturiano y consolida una orientación basada en la anticipación y la reducción de riesgos.

Esta planificación se complementa con la movilización de recursos públicos destinados a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, así como con el despliegue coordinado de las actuaciones contempladas en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción.

Tras el pronunciamiento favorable del consejo rector del SEPA, la nueva estrategia avanza hacia su aprobación como principal instrumento para orientar las políticas públicas en esta materia durante los próximos años, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.