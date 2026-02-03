Asturias vende 372 bonos de turismo rural en 24 horas y amplía un 73% la red de alojamientos

El Principado pone en marcha la nueva campaña de descuentos para el turismo rural y registra 372 solicitudes el primer día - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Asturias ha puesto en marcha una nueva campaña de bonos de turismo rural. En las 24 horas que llevan en marcha estos descuentos se han vendido 372 bonos y la red de alojamientos adheridos ha crecido casi un 73%, al pasar de los 208 registrados en 2025 a los 360 de este año.

Según ha informado el Principado, en 2025, Asturias alcanzó su récord histórico en este tipo de establecimientos, con 304.979 visitantes. Además, registró un aumento de la afluencia del 9,6% entre septiembre y diciembre, los meses en los que estuvieron activos los descuentos.

La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha destacado hoy que, con este programa, al que se destinan 700.000 euros, "el Principado mantiene su compromiso con el sector rural, refuerza la desestacionalización, impulsa la redistribución de turistas por el territorio y potencia la cohesión territorial".

Los bonos, que pueden descargarse desde ayer, estarán disponibles hasta que se agoten. Podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026, con las excepciones del 1 de mayo, Jueves y Viernes Santo, y el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.