Asturias votará en contra de la propuesta de Hacienda sobre financiación en la reunión del CPFF

Guillermo Peláez, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado este lunes que votará en contra de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, licitará el planteamiento del Principado durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el viernes en Madrid.

No obstante, el voto negativo de Asturias no impedirá que la propuesta salga adelante. En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que el Ministerio tiene la mayoría de votos y la propuesta se aprobaría con el apoyo de una sola comunidad autónoma. Ha dicho que la previsión es que Cataluña y Canarias voten feavorablemente la iniciativa, por lo que seguirá así su tramitación.

Peláez ha informado de que el voto en contra de Asturias tiene el aval del presidente, Adrián Barbón. El Principado rechazará la propuesta al entender que es "injusta" y no responde a las necesidades de Asturias. El dirigente asturiano ha destacado que la oferta del Ministerio de Hacienda no cumple con los preceptos asumidos por el Principado en los sendos acuerdos de la Junta General, de 2020, y de la Declaración de Santiago, de 2021. "Este gobierno cumple lo que firma", ha destacado.

El consejero ha explicado que sería irresponsable apoyar un modelo en el que el envejecimiento o la orografía no tengan el peso que deben a la hora de realizar el cálculo de la población ajustada, pese a su impacto en el coste de la prestación de los servicios públicos. "No podemos apoyar un modelo que se sustenta sobre la capacidad fiscal de los territorios. Es injusto e insolidario si queremos apostar por un país cada vez más vertebrado", ha afirmado.

"Un modelo de financiación exige un análisis muy serio y riguroso que tenga en cuenta sus efectos a corto, medio y largo plazo. No se trata sólo de aumentar los recursos de un año para otro, sino de analizar cuál será la evolución dinámica del sistema. Por ejemplo, tenemos que considerar la posición de Asturias respecto a la media y también respecto al conjunto de las demás comunidades autónomas", ha añadido.

Peláez también ha lamentado la postura de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, sobre todo, por su negativa a sentarse con el gobierno central para conseguir mejorar la propuesta inicial: "siguen con su política de tierra quemada que va en contra de los intereses de su propia ciudadanía; por ejemplo, con respecto a los firmantes de la Declaración de Santiago, nos hemos sentido huérfanos para hacer valer ese acuerdo en la negociación".

El Gobierno de Asturias defiende que la reforma del sistema de financiación ha de basarse en el coste objetivo de los servicios públicos, de modo que se garantice la equidad con independencia del lugar de residencia y de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma.