Asturias ya regularizó al 70% de los extranjeros que lo solicitaron y 3.900 ya están cotizando

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y la consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado lo positivo del proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno y ha indicado que el 70% de las solicitudes presentadas en Asturias, el 70% ya están en fase de tramitación y ya tienen un importante eco en la afiliación.

De hecho, 3.900 personas ya están regularizadas y están cotizando y trabajando con normalidad. "Indudablemente el empleo de los trabajadores y trabajadoras extranjeros tira con fuerza y contribuye a paliar los efectos del envejecimiento de la población también", ha indicado la ministra.

Elma Saiz ha mantenido este viernes una reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra que ha asumido las competencias de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar que permanece de baja. Una reunión que ha indicado viene derivada de la Conferencia Sectorial convocada hace una semana y boicoteada por las CCAA del PP y su compromiso de reunirse con las que si han colaborado.

"Ante el boicot de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la conferencia no pudo tener lugar y creo que era muy importante el dar un paso adelante y con las seis comunidades autónomas que sí hicieron un claro ejercicio de lealtad institucional de compromiso de proactividad en el marco de sus competencias para abordar las cuestiones migratorias las cuestiones de impacto en el empleo, concretamente del proceso de la organización extraordinaria", ha manifestado.

Ha indicado que ha compartido con Saavedra los buenos resultados de esa regularización, y como gracias al empleo extranjero del nuevo empleo creado siete cada diez trabajadores son extranjeros y están ayudando a "revertir la despoblación, a llenar escuelas, a llenar calles e indudablemente a seguir haciendo una comunidad como la del Principado".

En este sentido se ha referido al Plan de Integración y Ciudadanía donde la cogobernanza va a ser una una guía con medidas muy concretas que invitan a las comunidades autónomas, también a las entidades locales y al Gobierno de España a dar pasos en materia de integración y con ejemplos muy positivos.

Por su parte la consejera Concepción Saavedra ha incidido en "la normalidad" con la que el proceso de regularización se ha llevado en el Principado y ha indicado que "una vez que se regulariza ha de haber una corresponsabilidad entre todos para que estas personas puedan tener una vida o un empleo, una formación".