Asturies Antitaurina se concentra en Gijón junto a colectivos de otras cinco provincias

Concentración en "las letronas" de Gijón. - ASTURIES ANTITAURINA

GIJÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies Antitaurina ha llevado a cabo esta tarde una acción reivindicativa en "las letronas" de Gijón con motivo del Día Mundial Antitaurino, para rendir homenaje a la lucha contra la tauromaquia y exigir la abolición de las corridas de toros. La movilización se ha organizado de forma conjunta con otras asociaciones de defensa de los animales procedentes de provincias como Madrid, Zaragoza, Navarra, Pontevedra o Mallorca.

La presidenta de la organización, Medea López, ha explicado que el propósito del acto es reivindicar que Gijón es antitaurino y ha asegurado que "la mayor parte de la sociedad del Principado se posiciona en contra de estos festejos". Asimismo, López ha señalado que "el 77 por ciento de los españoles rechaza esta tradición" y ha recordado que cada mes de agosto la ciudad registra una de las manifestaciones antitaurinas "más numerosas" del país.

Por su parte, la portavoz de la asociación, Susana López, ha criticado las subvenciones destinadas a promocionar estos eventos por parte de las comunidades autónomas. Del mismo modo, ha advertido de que en la próxima feria taurina de Begoña, programada del 13 al 17 de agosto, alrededor de 30 animales perderán la vida en el transcurso del ciclo taurino.

Por último, desde el colectivo han incidido en el sufrimiento del toro antes, durante y después de la corrida, al tiempo que han hecho hincapié en la necesidad de alejar a los menores de edad de la violencia de la tauromaquia. En este sentido, han manifestado su confianza en que próximamente se apruebe en la Junta General del Principado de Asturias la reforma legal pertinente para prohibir el acceso de los menores a los espectáculos lúdicos taurinos.