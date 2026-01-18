Asturies ConBici considera "una mejora" la ordenanza de movilidad de Oviedo pero reclama más avances

Una concentración de ciclistas frente al Ayuntamiento de Oviedo - ASTURIES CONBICI

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies ConBici ha valorado de forma positiva la nueva Ordenanza de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 13 de enero de 2026. Consideran que supone "una mejora" para la movilidad sostenible, pero reclaman que el Consistorio avance más en medidas que garanticen una movilidad urbana segura, saludable y centrada en las personas.

En un comunicado, la entidad destaca que lleva "años" trabajando para que las administraciones impulsen políticas activas de promoción y defensa del transporte sostenible. En este marco, han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento de Oviedo para trasladar propuestas y experiencias como usuarios de la bicicleta.

Asturies ConBici ha asegurado que presentó varias alegaciones al texto preliminar de la normativa, de las cuales algunas fueron incorporadas total o parcialmente. Entre los avances más relevantes, la asociación ha mencionado la eliminación de la prohibición de circular en bicicleta por las calles peatonales de uso compartido, que "había dificultado el uso de la bici como vehículo sostenible".

Queda pendiente para la organización propuestas que no se incluyeron, como la circulación reglada por parques y jardines o un tratamiento más "realista" para aparcamientos de bicis.