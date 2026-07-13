Asturmanager concede al Grupo Siero el XXXI Premio por su trayectoria centenaria en el sector de la madera

Archivo - Susana Martínez y Pedro Martínez, directora general y presidente de Grupo SIERO. - ASTURMANAGER - Archivo

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturmanager ha concedido al Grupo Siero el XXXI Premio Asturmanager, con el que reconoce la trayectoria de esta empresa familiar asturiana, que suma más de 100 años de historia y alcanza ya la cuarta generación al frente del proyecto empresarial.

El grupo, integrado por Maderas Siero y Siero Lam, ha consolidado una trayectoria basada en la innovación, la competitividad y su arraigo en el territorio, evolucionando desde el oficio maderero hacia una industria avanzada con proyección internacional, bajo la presidencia de Pedro Martínez.

La entidad ha destacado especialmente la capacidad de la compañía para posicionar la madera de castaño asturiana en mercados internacionales, donde se ha consolidado como líder europeo en la transformación de esta especie, gracias a su especialización y a la generación de productos de alto valor añadido.

Asimismo, Asturmanager ha valorado el arraigo del proyecto en Asturias, su contribución a la generación de empleo industrial y actividad económica en el medio rural, así como el mantenimiento de su centro de decisión en la comunidad.

El grupo desarrolla además un modelo empresarial basado en la sostenibilidad y la economía circular, con la gestión de 300 hectáreas de bosques de castaño certificados, el uso de biomasa y energía fotovoltaica, la reducción de la huella de carbono y el impulso de la reforestación.

Su apuesta por la innovación le ha permitido participar en proyectos de arquitectura de referencia y expandirse a mercados como Reino Unido, Alemania y Francia.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en un acto que reunirá a representantes del ámbito institucional, económico y empresarial de Asturias.

Desde 1995, Asturmanager reconoce con este premio a profesionales y empresas por su contribución al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.