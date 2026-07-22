¡Atención! Restricciones de baño y tráfico en Gijón desde el viernes por el Festival Aéreo

Dani Román, atleta de Red Bull, conocido como 'el nuevo Príncipe del skydiving'. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés ha anunciado este miércoles que, con motivo con motivo de la celebración del XX Festival Aéreo este próximo fin de semana, pondrá en marcha desde el viernes un protocolo de seguridad debido a los entrenamientos que se realizarán.

Este protocolo conllevará restricciones al baño y la navegación en San Lorenzo, el viernes, en horario de 10.30 a 15.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas, y el sábado de 10.00 a 15.15 horas, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

El sábado, asimismo, tendrá lugar el Sunset en la bahía gijonesa, por lo que se restringirá también el baño y la navegación de 20.15 a 22.15 horas.

Asimismo, al igual en años anteriores, y debido a la participación de las patrullas paracaidistas PAPEA y de la Guardia Civil, así como del saltador del equipo Red Bull, se reservará un espacio de 100x100 metros del arenal entre las escaleras 12 y 13, por lo que el acceso al arenal por las mismas estará restringido en los mismos horarios.

Para el domingo 26, el baño y la navegación en San Lorenzo estarán restringidos de 11.45 a 15 horas, aproximadamente, al igual que el acceso al arenal entre las escaleras 12 y 13.

El Ayuntamiento ha recordado que los horarios de entrenamiento, y por tanto las restricciones, podrán modificarse con función a la meteorología y de las necesidades operativas.

También han señalado que algunas aeronaves producirán ruido con sus motores, por lo que se aconseja emplear elementos de protección acústica. Además, se recomienda a las personas que asistan al festival el uso de crema solar, gorra o sombrero e hidratación.

Por otra parte, se ha ampliado la megafonía de la playa desde la Escalerona a San Pedro y también se ha habilitado una frecuencia de radio FM, en el dial 90.9, para que el público pueda seguir la locución del speaker (en puntos como el Cerro o zona Este de la playa) donde no alcanza la megafonía, así como las diferentes recomendaciones de la organización.

Las medidas de seguridad se limitan a la playa de San Lorenzo, pudiendo disfrutar con normalidad de los arenales de Poniente y Arbeyal, así como Serín, Peñarrubia y Estaño.

RESTRICCIONES AL TRÁFICO

Por otro lado, en materia de tráfico se adoptarán las siguientes medidas: desde el viernes 24, se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la Avenida de Rufo García Rendueles, tramo comprendido entre la calle Juan Alonso y el puente del Piles. También se prohibirá el estacionamiento en la plaza Arcipreste Piquero y en el camín de La Fontica, en este caso solamente el domingo.

El día 26 y desde las 8.00 horas, se cortará al tráfico rodado en la avenida de Rufo García Rendueles, en sentido Piles-Náutico, con el fin de facilitar las operaciones de montaje de la infraestructura necesaria.

A partir de las 11.00 horas, se cortará el carril bici del paseo del Muro, desde Campo Valdés hasta el puente del Piles, y si las condiciones de afluencia de público así lo aconsejan, se procederá al corte del resto de accesos a la citada avenida.

Únicamente se permitirá el paso de autobuses desde el Náutico hacia la calle Capua. Además, está previsto el corte de tráfico en la avenida José García Bernardo si fuese necesario.

Es necesario tener en cuenta que el sábado por la tarde se realizará una sesión vespertina, poco antes del concierto de Dani Martín a las 22.30 horas, por lo que si la situación lo requiere es posible que se realicen cortes de tráfico en la avenida Dr. Fleming y en la avenida Rufo García Rendueles, sentido al Náutico.

La Policía Local solicita la colaboración ciudadana para el uso de los transportes públicos de viajeros así como para seguir las indicaciones de los agentes del cuerpo, de la Policía Nacional y también de la Agrupación de Personas Voluntarias de Protección Civil, desplegados para cubrir el evento.