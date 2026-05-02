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OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Obrero de Villaviciosa organiza la III Muestra Nacional de Teatro Amateur, un festival que se desarrollará durante los sábados del mes de mayo. La programación incluye cuatro funciones teatrales que tienen lugar a las 20.30 horas.

Las entradas se han puesto a la venta en la Secretaría del Ateneo con un precio de ocho euros para los socios y diez euros para el público general.

La muestra arranca el sábado 9 de mayo con la obra 'Incendios', una producción de las compañías palentinas Cachivache y A Ninguna Parte Teatro. El festival continúa el 16 de mayo con la comedia 'Ninette y un Señor de Murcia', representada por la compañía gijonesa La Capacha. La Compañía Teatral del Ateneo Obrero, Teatro Contraste, presentará el 23 de mayo su último trabajo, titulado 'Purgatorio'. Finalmente, la compañía Paraskenia Teatro de Talavera de la Reina clausurará el certamen el 30 de mayo con el drama 'Madrid 19-67'.