La Audiencia Provincial confirma la prisión provisional para los padres de los menores encerrados en Fitoria

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha confirmado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza para el matrimonio detenido el pasado 28 de abril por mantener presuntamente encerrados a sus tres hijos menores en una vivienda de la parroquia ovetense de Fitoria desde el año 2021.

La Sala desestima así el recurso de apelación interpuesto por la representación de la madre contra el Auto de 7 de mayo de 2025, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

En el Auto dictado se recoge que "las razones alegadas por la apelante no son suficientes para dejar sin efecto la prisión provisional acordada, pues no se aprecia en la causa que dichas circunstancias sean incompatibles con el régimen penitenciario acordado, por lo que el riesgo de fuga en el caso presente no puede ser conjurado en este momento con otras medidas menos gravosas , (...) sin perjuicio que la medida pueda revisarse, considerando en este momento que la prisión acordada es necesaria y proporcionada a los delitos investigados".

Los hechos salieron a la luz tras una denuncia vecinal que alertó a la Policía Local de Oviedo de la posible situación irregular en la vivienda. Según fuentes municipales, una vecina había manifestado sospechas al observar que nadie salía de la casa, que permanecía con las persianas bajadas, sin signos de actividad habitual y sin que se viera a los menores acudir a la escuela.

A raíz de esta denuncia, el 14 de abril se inició una investigación con vigilancia del domicilio, que culminó con la intervención de los servicios sociales y los agentes, autorizados por la letrada del menor.

Desde ese momento los niños, dos gemelos de ocho años y un tercero de diez, se encuentran en régimen de acogimiento residencial en un centro dependiente de la Consejería de Bienestar y Derechos Sociales.