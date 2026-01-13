La Audiencia Provincial juzga a tres acusados de robar en dos viviendas unifamiliares de Gijón en 2021

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón pide penas de prisión para dos hombres y una mujer, de nacionalidad rumana, acusados de robar en dos viviendas unifamiliares de Gijón en diciembre de 2021.

Según una nota de prensa de la Acusación Pública, la vista oral está señalada para este próximo miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

De acuerdo al relato fiscal, dos acusados, de nacionalidad rumana, entre las 19.30 horas del 24 de diciembre de 2021, Nochebuena, y la 01.00 horas del día 25, Navidad, accedieron a una finca de Gijón forzando el pestillo de la portilla y entraron en la vivienda de la víctima, donde se apoderaron de numerosos efectos.

Algunos de ellos, valorados en 5.458,21 euros, fueron recuperados. Sin embargo, otros, tasados en 8.189,20 euros, no pudieron localizarse, al igual que varias joyas, peritadas en 495 euros.

Días más tarde, entre los días 26 y 29 de diciembre, los dos acusados accedieron a otra vivienda unifamiliar, también en Gijón, y se apoderaron de numerosos efectos. Algunos de ellos, valorados en 367 euros, fueron recuperados, mientras que otros, tasados en 461, no. También sustrajeron joyas, algunas de ellas recuperadas (tasadas en 1.940,68 euros) y otras no (en 1.962,08 euros).

A continuación, los dos acusados se pusieron de acuerdo con la otra procesada, de la misma nacionalidad, para que sacara los efectos sustraídos de la ciudad.

Así, esta envió dos paquetes desde Gijón, uno a sí misma a una dirección de Cataluña, y otro a otra mujer, con dirección en Ibiza, que está en este momento en paradero desconocido. Ambos paquetes fueron interceptados por la Policía el mismo día de su envío.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada de los artículos 237, 238.2º y 241.1.2 y 4, en relación con los artículos 235.1.9º y 74, todos ellos del Código Penal. Concurre, en el caso de los dos hombres acusados, la agravante de reincidencia.

Por este motivo, solicita que se condene a los dos primeros a una pena de seis años de prisión, y a la acusada, una condena de cuatro años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en concepto de los efectos sustraídos y no recuperados, y a las compañías aseguradoras por los importes que hayan abonado, más los intereses legales correspondientes.