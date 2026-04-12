El Auditorio acoge un concierto solidario a favor de 'El Ángel de Javi'

Archivo - Logo de la asociación de 'El Ángel de Javi' que recauda fondos para la investigación del NEDAMSS, una enfermedad rara de origen genético vinculada a mutaciones en el gen IRF2BPL. - EL ÁNGEL DE JAVI - Archivo

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Príncipe Felipe acoge este domingo 12 de abril un concierto solidario que lleva por título "Música para un ángel" con el fin de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de NEDAMSS.

El concierto, que será en la Sala de Cámara, comenzará a las 19.00 horas y está organizado por la Asociación del Día de Galicia en Asturias para el colectivo "El Ángel de Javi".

Los artistas que participarán en este concierto solidario son Tina Gutiérrez (soprano), Xuacu Amieva (gaita), Fredy S. Díaz (saxo), Karolina Shlegel (batería y piano) y Willy Pérez (cantante). Presenta: Diego Ocampo y estará la Asociación Deportiva Omega (gimnasia rítmica) y alumnos de Derramerock Shool con los profesores Alesya Shlegel (piano), Iris Martínez (batería) y Sergio Álvarez (batería).