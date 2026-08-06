La Autoridad Portuaria de Avilés da trámite de audiencia a Asturiana de Fertilizantes sobre su concesión en el puerto

Archivo - Margen izquierda de la ría de Avilés - ALFONSO SUAREZ - Archivo

AVILÉS, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha acordado dar trámite de audiencia a la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A. antes de adoptar una decisión definitiva sobre la solicitud de prórroga de la concesión de la que es titular en la margen izquierda de la ría desde 2019.

Con este acuerdo, el órgano de gobierno del puerto ha admitido parcialmente el recurso presentado por la compañía contra la resolución emitida por la propia APA el pasado 16 de junio, mediante la cual se desestimaba la prórroga por un periodo de 7,26 años del plazo inicial de la concesión aprobada el 15 de octubre de 2019. La entidad ha considerado necesario este trámite previo al constatar que la desestimación inicial se adoptó sin haber tenido en cuenta dicho trámite de audiencia a la empresa interesada.

Por otra parte, el Consejo de Administración ha ratificado el nombramiento del capitán de la Marina Mercante Noel García como nuevo práctico del Puerto de Avilés, tras superar las pruebas y prácticas reglamentarias para la obtención de la correspondiente habilitación profesional.

García Martínez sustituye en el cargo a Jesús Señeriz, quien se ha jubilado recientemente tras 27 años de actividad en el puerto avilesino. Durante la sesión, el Consejo ha realizado un reconocimiento expreso a la trayectoria y profesionalidad de Señeriz al servicio de la seguridad portuaria, periodo en el que ha participado en miles de maniobras de entrada y salida de buques mercantes.