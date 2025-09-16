La Autoridad Portuaria cederá los terrenos deportivos del puerto en Jove al Ayuntamiento, avanza Roqueñí

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí (en el centro), durante la presentación de la jornada 'Oeste en Juego'. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

El Musel y Agrupación de Clubes de la Zona Oeste organizan una jornada deportiva y lúdica

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha anunciado su intención de ceder los terrenos deportivos situados en la zona de Jove, para destinarse a las necesidades de los clubes deportivos de la Zona Oeste de Gijón.

Roqueñí, en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de la jornada 'Oeste en Juego', ha explicado que una de las primeras llamadas que recibió al llegar a su cargo fue la de diferentes clubes deportivos de la Zona Oeste, quienes, desde la Agrupación recientemente formada, solicitaban a El Musel apoyo para sus actividades.

En este sentido, ha destacado que son unas actividades que implican un número muy importante de niños y jóvenes y que suponen un activo "de enorme valor" para la zona.

Sobre la jornada 'Oeste en Juego', ha resaltado que es una muestra del compromiso de puerto con la ciudad el poner a disposición de los clubes la zona deportiva, perteneciente a la Autoridad Portuaria, y que forma parte de los terrenos patrimoniales de la misma.

"Si el Equipo de Gobierno municipal muestra ahora su preocupación por los clubes deportivos del Oeste de Gijón, bienvenido sea; la cesión de estos terrenos a la ciudad por parte de la Autoridad Portuaria permitirá satisfacer las necesidades existentes, y facilitar que los clubes dispongan de unas instalaciones públicas adecuadas para la práctica deportiva", ha apuntado.

Referente al evento, siete clubes deportivos de la Zona Oeste de Gijón (Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L'Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Patín Solimar -Telecable Hockey-, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada) han organizado junto a la Autoridad Portuaria de Gijón una jornada festiva, deportiva y participativa.

El objetivo es fomentar el deporte local en el entorno Oeste de la ciudad y dar a conocer a la Agrupación de Clubes de la Zona Oeste de Gijón, de reciente creación.

La jornada, que se celebrará en la playa del Arbeyal el próximo día 27, entre las 10.00 y las 14.00 horas, ha sido presentada esta mañana en las instalaciones del Club Natación Santa Olaya.

El evento contará, además, con el apoyo de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, el Club Deportivo Santa Olaya, la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias y el Patronato Deportivo Municipal.

Asimismo, está previsto organizar a lo largo de la mañana actividades y exhibiciones de las diferentes disciplinas deportivas de los clubes que forman parte de la Agrupación, sorteos y un cierre final festivo, todo ello para animar la participación durante el curso escolar de niños y jóvenes en las actividades de los clubes.