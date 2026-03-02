La Autoridad Portuaria de Gijón y LABoral convocan una beca de producción artística

Cartel anunciador de la convocatoria de la Beca de Producción Artística Puerto del Musel – LABoral(Gijón). - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Gijón, ha abierto la convocatoria de la Beca de Producción Artística Puerto del Musel - LABoral, una iniciativa que busca impulsar un proyecto de creación contemporánea vinculado al entorno portuario.

Según una nota de prensa de los promotores de la iniciativa, con esta propuesta se invita a reflexionar sobre el puerto como espacio de tránsito, memoria y transformación, donde convergen dinámicas industriales, medioambientales y sociales.

El proyecto seleccionado deberá establecer un diálogo con el puerto, el mar o los océanos, desde perspectivas artísticas, tecnológicas, ecológicas o sociales.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales individuales o colectivos de ámbito nacional, residentes en España, sin límite de edad. Se seleccionará un único proyecto, que se desarrollará en residencia en LABoral aproximadamente entre mediados de junio y mediados de julio de 2026.

La beca está dotada con 6.000 euros. Además, la persona o colectivo seleccionado contará con espacio de trabajo, acompañamiento curatorial y acceso a recursos técnicos.

El proyecto culminará con una exposición en la Sala de Exposiciones de la Antigua Rula, que podrá visitarse entre el 23 de julio y el 30 de agosto. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta las 11:00 horas del 27 de marzo de 2026.

La información más detallada y el formulario de inscripción puede encontrarse en el siguiente enlace: https://laboralcentrodearte.org/es/convocatorias/beca-de-pro...- del-musel-laboral/