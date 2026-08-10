Autorizado el contrato para un nuevo telesilla y un sistema de iluminación en Valgrande-Pajares

Valgrande-Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este viernes la tramitación de un contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras encaminadas a instalar un nuevo remonte por cable para personas y bicicletas -un 'telebike' de cuatro plazas y pinza fija- y el nuevo sistema de iluminación en la estación invernal asturiana de Valgrande Pajares.

La actuación aprobada por el Ejecutivo asturiano supondrá 9,5 millones y supone culminar la segunda fase de las obras de modernización del equipamiento de Lena para garantizar su uso todo el año, también en horario nocturno.

Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, la inversión permitirá ampliar la oferta deportiva y turística, además de reforzar la condición de la estación como motor de actividad económica en la montaña central.

El plazo previsto para esta intervención, una vez adjudicados los trabajos, será de nueve meses: tres para redactar y aprobar el proyecto constructivo y seis para ejecutar las obras.

El 'telebike' de El Val.lón será un telesilla de pinza fija equipado con soportes específicos para transportar bicicletas. Las personas viajarán en las sillas y las bicicletas subirán sujetas en los portabicicletas del remonte. Esta nueva infraestructura complementará la telecabina Cuitunigru y permitirá mejorar la movilidad dentro de la estación, así como ampliar las posibilidades de uso de su zona alta, tanto para las personas que practiquen deporte de invierno como para ciclistas en verano.

El remonte prestará servicio a la actividad invernal y al futuro 'bikepark', lo que facilitará que Valgrande-Pajares pueda acoger nuevas propuestas deportivas y de ocio en los meses sin nieve.

La ampliación de la actividad favorecerá también la consolidación de los negocios de la zona y la llegada de nuevos servicios vinculados al turismo activo, la hostelería, la enseñanza deportiva y el alquiler de material.

La segunda parte del proyecto permitirá iluminar la vertiente de Fuente la Reina, Arandanera y Valle del Sol, incluidos los pasos Martinelli y Hoya, hasta la estación motriz de la telecabina Cuitunigru. Esta intervención hará posible utilizar el mismo recorrido para el esquí nocturno durante el invierno y para la práctica de bicicleta de montaña en verano. La combinación del 'telebike' y la iluminación contribuirá a extender la actividad a diferentes épocas del año y también a ampliar los horarios de apertura y a organizar competiciones, encuentros y eventos deportivos con capacidad para diferenciar la oferta de Valgrande-Pajares.

El Principado asumió en 2019 el compromiso de buscar los recursos necesarios para modernizar Valgrande-Pajares y garantizar su futuro. Primero obtuvo la financiación necesaria para ejecutar la telecabina Cuitunigru, cuyo coste rondó los diez millones, y después logró acceder al Fondo de Transición Justa para culminar el proyecto.

Actualmente se encuentran en ejecución el circuito de esquí de fondo y raquetas, las mejoras de accesibilidad en el entorno de la telecabina, la creación de plazas de aparcamiento accesibles y la renaturalización de diferentes espacios.

También están en marcha la construcción de nuevos miradores y senderos accesibles desde la zona alta de la estación, la mejora de varias rutas de montaña, la ejecución del 'bikepark' y la recuperación paisajística de los terrenos afectados por las obras. Todas estas intervenciones incorporan criterios de sostenibilidad, integración ambiental, protección del patrimonio y accesibilidad.

A este proceso de modernización se suma la gran inspección de los remontes de Valgrande-Pajares, ya licitada, que incluye la revisión integral del telesilla de Brañillín, el acortamiento del cable tractor de la telecabina y la ejecución de una nueva cimentación para una de las pilonas del telesquí del Tubo. Cultura ha invertido más de 300.000 euros en estos trabajos.