Autorizado un gasto de 1,39 millones para el palacio de Mon

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes un gasto de 1,39 millones para recuperar el palacio de Mon, en el occidente asturiano.

Las obras, que llevará a cabo la empresa pública Tragsa, transformarán el edificio de San Martín de Oscos en un espacio para la gastronomía, las tradiciones de la zona y la promoción cultural y turística.

Según han informado desde el Principado, la iniciativa no solo garantizará la conservación de un inmueble declarado bien de interés cultural (BIC), sino que también servirá para dinamizar la comarca de Los Oscos, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades en la zona.

El proyecto se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Principado 2022. El presupuesto se repartirá en dos fases: 556.461 euros este año y 834.692, el próximo.