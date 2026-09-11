AV.- Trib.- Rechazada la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Gijón contra las zonas tensionadas

GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado aceptar la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Gijón contra la Resolución de 14 de mayo de 2026, de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, por la que se declaran los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla como Zonas de Mercado Residencial Tensionado.

El Gobierno gijonés se había mostrado contrario a la citada declaración, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 2l de mayo, al no estar de acuerdo en regular el mercado del alquiler como medida para contener los precios. Contra esta medida se puede interponer recurso de reposición ante el mismo TSJA.

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