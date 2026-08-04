AV.- Turismo lanza una línea de ayudas para la mejora de eficiencia energética en locales hosteleros

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, en la Fidma (Gijón), junto a la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y al presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha anunciado este martes, en Gijón, que lanzarán desde este miércoles una convocatoria de ayudas, a fondo perdido, destinadas a establecimientos hosteleros para la mejora de la eficiencia energética de sus negocios.

Las ayudas van de los 5.000 a los 11.000 euros y se irán resolviendo según entrada de solicitud, por lo que no será concurrencia competitiva.

Así lo ha indicado Sánchez Grau, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañada, entre otros, de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y del presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)