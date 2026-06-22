Avances en la 'Nueva Perlora': El Principado cede el uso de terrenos al Ayuntamiento para una playa verde

Archivo - Accesos a la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Casas de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha acordado la cesión temporal de uso al Ayuntamiento de Carreño de varios terrenos y construcciones situados a la entrada de la antigua ciudad de vacaciones de Perlora, en los que se construirá una playa verde y se mejorarán los accesos a la costa en el marco del proyecto de recuperación de la ciudad de vacaciones bajo el nombre 'Nueva Perlora'.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la revitalización de Perlora es un "objetivo compartido" del consistorio y del Ejecutivo autonómico en el que están involucradas la vicepresidencia y las consejerías de Ordenación del Territorio y Hacienda. La medida acordada, explican, es una "decisión habitual" en este tipo de desarrollos urbanísticos, con la que el promotor --en este caso, el gobierno-- cede suelo para equipamientos y dotaciones públicas.

Con la cesión por cinco años prorrogables, el ayuntamiento podrá anticipar usos públicos en los terrenos cedidos mientras se tramita el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que ordenará de forma definitiva Nueva Perlora. En total, la superficie cedida suma 35.455 metros cuadrados en el extremo oeste, un área que concentra espacios libres, áreas verdes, instalaciones sin uso y un aparcamiento. Esta será una de las principales entradas para que las personas visitantes disfruten de 'Nueva Perlora'.

Las actuaciones y objetivos incluyen una playa verde junto a Huelgues, mejorar los accesos, reforzar la conexión con la senda costera, y ordenar la llegada de visitantes. Además prevé la recuperación de espacios infrautilizados; la mejora de la integración urbanística del entorno; y la creación de nuevas áreas para uso ciudadano durante todo el año, con la posibilidad de acoger actividades sociales y culturales fuera de temporada de verano.

AVANCE DE TRÁMITES

Por otro lado, continúan avanzando otros trámites administrativos. De hecho, el plan especial ya se registró en el ayuntamiento el 9 de junio para su aprobación inicial por el pleno municipal, tras la que se abrirá un periodo de información pública.

El proyecto de 'Nuevo Perlora' pretende adecuar el uso de los terrenos de la ciudad vacacional a los tiempos actuales. Uno de sus ejes es la mejora de las playas, sus accesos y servicios. Está prevista la construcción de un nuevo vial paralelo a las vías del tren y 220 nuevas plazas de aparcamiento.

Se establece además el libre uso peatonal de los viales interiores, que cuentan con protección específica. El documento favorece la construcción de espacios para peatones y restringirá el uso de los vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo.

Por otro lado, todas las obras se realizarán bajo la premisa de mantener los preceptos de ciudad jardín, "la esencia de Perlora", por lo que será "un espacio abierto para preservar ese espíritu y la unidad del conjunto arquitectónico y paisajístico, donde estarán prohibidos los cierres entre chalés". También se protegerá un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes. El actual catálogo sólo recogía la protección de las 22 villas ubicadas en la manzana más occidental.

El plan favorece la conservación de las demás viviendas, si bien se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente. La construcción habrá de respetar la estructura y volumetría previas y evocar su diseño en la medida de lo posible.

Tendrán consideración de edificios singulares y por tanto se conservarán, la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo. También se plantea mantener el edificio de recepción-dirección, actualmente sin protección, y uno de los más representativos del complejo.

El Gobierno de Asturias asumirá la gestión de tres villas. Dos de ellas, concebidas a modo de centro de interpretación, permitirán repasar la historia y significado de la ciudad residencial y ofrecer información turística. La tercera, frente a la playa de Les Huelges, servirá de apoyo a los servicios de salvamento.

CAMPO DE FÚTBOL

Además, el Gobierno de Asturias y el ayuntamiento han acordado la construcción de un nuevo campo de fútbol para el Victoria de Perlora. En la actualidad, este club juega en un campo situado dentro de la ciudad residencial.

Como el plan especial no prevé la existencia de un campo de fútbol, el Principado y el ayuntamiento han alcanzado un acuerdo con el club para que pueda continuar su actividad deportiva: el consistorio pondrá a disposición una parcela situada en la zona de Las Canteras (también en la parroquia de Perlora, pero no dentro de la ciudad residencial), en la cual el Principado se compromete a construir un campo de fútbol.

Tanto el ayuntamiento como el Ejecutivo están dispuestos a acelerar la urbanización de los terrenos en el plazo más corto posible. Entre medias, y si fuese necesario, el concejo permitiría el uso de otras instalaciones municipales por parte del club.