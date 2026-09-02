Avanzan las obras del aparcamiento y parque de La Reconquista, que contará con 146 plazas. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) - OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', ha visitado este miércoles el avance de las obras del aparcamiento y parque de La Reconquista de Pola de Siero, que contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con 146 plazas y cuenta con una inversión de 5,85 millones de euros.

Durante la visita, acompañado por representantes del equipo de gobierno municipal, García ha conocido el progreso de la estructura sobre la que se levantará el aparcamiento. Los trabajos se encuentran actualmente en fase de cimentación, con la ejecución de zapatas aisladas y una zapata corrida de muro.

Las obras comenzaron hace dos meses y recientemente se ha instalado una grúa para agilizar el movimiento de los encofrados. Según la previsión trasladada por la dirección de obra, la estructura estará finalizada a finales de este año o principios de 2027, en función de las condiciones climatológicas, para comenzar posteriormente con las instalaciones interiores.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y permitirá transformar una parcela degradada de más de 15.000 metros cuadrados en un espacio verde, accesible y sostenible destinado al ocio, el paseo y la práctica deportiva.

El alcalde ha calificado la actuación como "la obra más importante" realizada en Pola de Siero durante su etapa al frente del Ayuntamiento, tanto por su importe como por la transformación que supondrá para la localidad.

"Esta transformación la iniciamos hace ya años, en 2015, cuando accedí al Gobierno como alcalde, con el objetivo de transformar Pola de Siero, modernizarla, humanizarla y hacerla más agradable, buscando que las personas sean las protagonistas", ha señalado García.