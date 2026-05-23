Avilés abre el 1 de junio las inscripciones para las actividades extraescolares, que ofertan más de 2.000 plazas

AVILÉS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ofrecerá para el próximo curso escolar 2026-2027 más de 2.000 plazas en su programación de actividades extraescolares culturales y deportivas dirigidas al alumnado de infantil y primaria. Las inscripciones para participar en este programa se abrirán el próximo día 1 de junio.

Según ha informado el Consistorio, del total de plazas ofertadas, unas 1.000 corresponden a disciplinas culturales y 900 a modalidades deportivas. Los programas se impartirán en los 13 centros públicos de Enseñanza Infantil y Primaria del municipio, así como en el Centro de Educación Especial San Cristóbal, el cual dispondrá de una programación adaptada a las necesidades de sus escolares.

Como principal novedad para el próximo curso, el Ayuntamiento pondrá en marcha el servicio 'Espacios dinámicos'. Esta actividad extraescolar se ofertará durante los meses de junio y septiembre, en horario de 15.00 a 16.00 horas, en los doce colegios públicos con comedor escolar municipal. El objetivo de esta medida es facilitar la conciliación de las familias ante la reducción del horario lectivo en dichos meses, permitiendo mantener la hora habitual de salida mediante actividades lúdicas supervisadas.

El periodo de inscripción comenzará el 1 de junio y, en el caso de las actividades culturales, permanecerá abierto durante todo el curso escolar siempre que existan plazas vacantes. Por su parte, las solicitudes para las actividades deportivas se cerrarán el 15 de septiembre para proceder a la configuración de los grupos.

Todas las actividades ordinarias darán comienzo el 1 de octubre y se desarrollarán hasta el 31 de mayo. Podrán solicitar la matrícula los padres, madres o tutores legales de los menores que estén escolarizados o empadronados en el municipio de Avilés para el curso 2026-2027, siendo un requisito indispensable que los participantes cuenten con la suficiente autonomía personal.

El coste de estas actividades será bonificable hasta en un 100% en función de la renta per cápita familiar y del número de miembros de la unidad familiar, contemplando asimismo descuentos específicos acumulativos para familias numerosas de carácter general y especial.