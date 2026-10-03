'Avilés Acción' cumple un cuarto de siglo reuniendo cine, música y nuevas tecnologías del 10 al 17 de octubre

El director del festival 'Avilés Acción', Javier Mediavilla, la concejala de cultura, Yolanda Alonso, y el programador David Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Avilés Acción' celebra este año su 25 aniversario con una edición especial que se celebrará del 10 al 17 de octubre. La cita ha ampliado los límites del cortometraje para convertirse en un punto de encuentro entre cine, música, nuevas tecnologías y creación contemporánea a través de un programa que incorpora conciertos, experiencias de realidad virtual y aumentada, una muestra de largometrajes y dos galas especiales de apertura y clausura.

El evento ha sido presentado este sábado por la concejala de cultura, Yolanda Alonso, el director del certamen, Javier Mediavilla y el programador, David Rodríguez. La gala de inauguración, presentada por Nerea Vázquez, será el sábado 10 de octubre, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, con un cine-concierto que reunirá la película 'El viaje cósmico', de Vasili Zhuravlyov, y la música en directo de Doce Montes, que estrenará una banda sonora original compuesta en exclusiva para la ocasión. El arranque de esta edición se completará con la actuación en La Caseta del proyecto musical RBD.

La oferta musical continuará el lunes 12 de octubre, a partir de las 13.00 horas, con un vermú en la CasetAA --espacio ubicado en la Plaza Domingo Álvarez Acebal--, donde intervendrá DJ Dr. Portátil con un conjunto de propuestas centradas en la música de baile, el jazz y ritmos globales.

Por su parte, la Factoría Cultural acogerá del 7 al 16 de octubre, en horario de 17.00 a 20.00 horas, tres experiencias de realidad virtual y aumentada. La oferta inmersiva incluye 'Bakery Multiverse', una pieza en 360 grados orientada al público infantil y familiar dirigida por Dan Frank; 'Abduction', propuesta en 180 grados para mayores de 14 años firmada por Keely Turner y Montville; y 'Project 01', una experiencia de realidad aumentada diseñada específicamente para el certamen por Grace Astronaut.

La programación integra además una muestra de largometrajes compuesta por 'Mi vida sin mí' (2003), de Isabel Coixet; 'Monos como Becky' (1999), de Joaquim Jordà y Núria Villazán; la cinta mexicana 'Vergüenza' (2024), de Miguel Salgado; y el documental 'Volver a casa tan tarde' (2025), de Celia Viada Caso. El jurado estará integrado por la productora ejecutiva Marcela Peña, el director y guionista Sergio G. Sánchez y la directora de fotografía María José Z. Burgos.

El certamen concluirá el sábado 17 de octubre, a las 20.00 horas, con la gala de clausura en el Teatro Palacio Valdés, presentada por Mariajo Baudot y Félix Corcuera, junto a Noemí Miranda y Sara Villanueva (Trivilorio). En dicho acto se dará a conocer el palmarés oficial y se hará entrega del Premio de Honor a la cineasta Isabel Coixet, así como del Premio Avilés 1924 al diseñador de sonido Pelayo Gutiérrez.