Avilés acoge la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón' hasta el 30 de septiembre

Nuria Ibáñez, hija del historietista; Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés; Borja Sánchez, consejero de Ciencia; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; Mercedes Díaz, directora de FICYT; y María Fernández, delegada del CASIC en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT), se suma a la iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de Avilés para rendir tributo a Francisco Ibáñez con la exposición La ciencia de Mortadelo y Filemón, que se podrá ver hasta el 30 de septiembre en la Sala del Cómic de Avilés.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha participado en la inauguración de la muestra, junto con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la delegada del CSIC en Asturias, María Fernández; la directora de FICYT, Mercedes Díaz; y la hija del autor, Nuria Ibáñez.

El proyecto propone un recorrido visual y temático a través de portadas publicadas entre 1975 y 2018 que se dividen en cinco secciones. La muestra representa una oportunidad para conectar el conocimiento científico con públicos diversos mediante el humor, la creatividad y la cultura popular, utilizando el universo de Francisco Ibáñez como herramienta de divulgación y reflexión sobre los grandes retos científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.

El consejero de Ciencia ha destacado la iniciativa, en la que colabora la Unidad de Cultura Científica e Innovación de FICYT, como una vía para acercar la ciencia a la ciudadanía. Este tipo de actividades, ha destacado Borja Sánchez, refuerzan la apuesta del Gobierno del Principado por el fomento de las vocaciones científicas.