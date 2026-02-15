Avilés acoge este jueves una jornada sobre cuidados paliativos y acompañamiento en el Hospital San Agustín

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Agustín organiza este jueves una jornada sobre el valor de los cuidados paliativos y del acompañamiento al final de la vida, en la que se informará sobre los recursos que ofrece el área sanitaria para apoyar a las personas en estas circunstancias. El encuentro tendrá lugar en el palacio de Valdecarzana, en Avilés, a partir de las 18.00 horas.

La Jornada de Cuidados Paliativos y Cultura del Cuidado se enmarca en el programa de actividades conmemorativas del 50 aniversario del hospital y contará con la participación de la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande.

El objetivo del simposio, organizado por el médico paliativista Herminio González en coordinación con la gerencia del área sanitaria, es promover una reflexión social sobre el acompañamiento al final de la vida y poner en valor el trabajo que se desarrolla en este ámbito.

En este sentido, se pondrá de relieve el refuerzo de la atención en Avilés con la incorporación, en junio de 2025, de un tercer equipo de profesionales de apoyo para atender a personas que precisen de cuidados paliativos.

Desde entonces, el área se ha dividido en tres zonas y cada equipo se encarga de una de ellas. Esto ha permitido mejorar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la atención a pacientes con necesidades complejas, en línea con la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado 2020-2030.

En 2025, el área sanitaria de Avilés atendió a 361 pacientes que generaron 3.519 consultas, de las que 1.985 se realizaron en domicilios.