Avilés amplía el recorrido del desfile del Lunes de Pascua para dar más visibilidad a las carrozas

Archivo - Desfile de Carrozas de El Bollo. - AYTO. AVILÉS - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desfile del Lunes de Pascua, el segundo de las Fiestas de El Bollo de 2026, ampliará este año su recorrido por las calles de Avilés a petición de varias de las asociaciones participantes.

El desfile partirá a las 12.00 horas del lunes 6 de abril desde el patio del colegio El Quirinal y recorrerá las calles Fernando Morán, Severo Ochoa, Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra y José Cueto, para continuar por la plaza de La Merced y la calle Pedro Menéndez hasta finalizar en la calle Emile Robín.

En total, según informa el Ayuntamiento, el itinerario contará con 1.200 metros de recorrido, lo que supone duplicar la distancia del desfile respecto al año pasado.

La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada este lunes en el Consistorio entre la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, y representantes de las entidades premiadas en el concurso de maquetas de las carrozas de la edición de 2026.

En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Vecinos de El Hórreo, la Asociación de Vecinos Santo Domingo de Miranda, la Asociación de Vecinos Marcos del Torniello, la Asociación Karmavaleros, la Asociación Cultural Los Caños de Rivero y la Cofradía de El Bollo.

El objetivo de la modificación es mejorar y potenciar el desfile, que el pasado año ya introdujo como novedad su celebración en horario de mañana, en lugar de por la tarde, por motivos de seguridad y para facilitar la compatibilidad con la tradicional Comida en la Calle.

Según ha explicado Alonso, el nuevo recorrido permitirá dar mayor visibilidad a las carrozas y facilitar que más personas puedan disfrutarlas antes de la celebración de la comida popular. Asimismo, ha mostrado su confianza en que el cambio funcione con éxito, como ya ocurre en otros desfiles de la ciudad como la Cabalgata de Reyes de Avilés o el desfile del martes de carnaval.

Además, una vez finalizado el desfile, las carrozas participantes en las fiestas permanecerán expuestas durante toda la jornada en el entorno del Parque del Muelle, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan acercarse a verlas y fotografiarse con ellas.