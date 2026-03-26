Avilés anuncia cortes de tráfico por el XIII Campeonato de España de Duatlón este sábado y domingo

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha informado de restricciones de tráfico en varias vías del municipio para este sábado y domingo, días 28 y 29 de marzo, con motivo del XIII Campeonato de España de Duatlón.

El sábado 28 de marzo, entre las 09.30 y las 20.15 horas, la circulación de vehículos quedará limitada en la AS-238, desde la avenida de Gijón hasta la AS-328; en la AS-328 entre la AS-238 y la AS-329 y en la AS-329 hasta su límite con Gozón.

Además, el acceso de la N-633 hacia la AS-238 permanecerá cortado. Los vehículos procedentes de Gozón con dirección a Avilés por la AS-238 serán desviados por la avenida de la Siderurgia (P.E.P.A.) hacia la AS-19, en dirección a Avilés-Gijón.

El domingo 29 de marzo, desde las 09.30 hasta las 14.15 horas, se aplicarán las mismas restricciones en las mismas vías y con los mismos desvíos.