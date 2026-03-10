Avilés aprueba el presupuesto municipal de 2026 y una operación de crédito de 5,8 millones

Archivo - La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

AVILÉS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado definitivamente este martes el Presupuesto General para 2026, tras desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Popular, y ha dado luz verde a una operación de crédito de 5,8 millones de euros para financiar inversiones. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor de PSOE y Cambia Avilés, el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Según el acuerdo plenario, se admite a trámite pero se desestiman las alegaciones formuladas por la portavoz del PP, María Esther Llamazares, al considerar que el Presupuesto se ajusta a la legalidad vigente y es correcto desde el punto de vista técnico y jurídico, habiéndose elaborado conforme al procedimiento legal y sin incurrir en los supuestos de estimación de alegaciones del artículo 170 del TRLRHL.

El Ayuntamiento aprueba así de forma definitiva el Presupuesto General de 2026, junto con las Bases de Ejecución, los anexos de Personal y de Inversiones, así como la concertación de la citada operación de crédito por importe de 5.800.000 euros destinada a financiar inversiones del ejercicio.