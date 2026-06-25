Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón, en riesgo muy alto de incendios forestales este viernes

Indice Riesgo Incendios Forestales de Asturias - 2026-06-26 - INDUROT

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF) sitúa este viernes en nivel muy alto a los concejos de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón y Gozón, mientras que el resto de Asturias permanece en riesgo alto.

Según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), no hay ningún municipio en niveles moderado, bajo o muy bajo.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.