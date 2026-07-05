Avilés cede la obra 'Pescaderas' de Alfredo Aguado a la exposición colectiva 'Madre Asturias.De la España Negra al Arte'

Cuadro 'Pescaderas', de Alfredo Aguado. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha cedido la obra 'Pescaderas', pintada por el artista Alfredo Aguado en 1926, a la exposición colectiva 'Madre Asturias. De la España Negra al Arte de Avanzada', una muestra impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, en colaboración con el Banco Sabadell. La exhibición, que invita a recorrer más de siglo y medio de historia, permanece abierta al público en la Sala Sabadell-Herrero de Oviedo hasta el próximo 4 de octubre.

El cuadro cedido es un óleo sobre lienzo de 125 x 89 centímetros que habitualmente se puede contemplar en el Salón de Plenos municipal. La obra fue donada al Consistorio avilesino por el propio pintor antes de su fallecimiento a los 25 años, una prematura muerte que truncó la trayectoria de quien fue considerado "una verdadera promesa de la pintura". Alfredo Aguado, nacido en Avilés el 11 de enero de 1905, había estudiado becado por el Ayuntamiento en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

59 OBRAS DE 37 ARTISTAS

La exposición, que cuenta con el comisariado de Luis Feás, reúne un total de 59 obras de 37 artistas realizadas entre los años 1860 y 2025. El objetivo de este proyecto artístico es mostrar el proceso de modernización desarrollado en el Principado y descubrir cómo el arte ha ayudado a construir la identidad y la imagen de Asturias, interpretando la evolución de una sociedad en transformación.

Las piezas provienen de 27 colecciones e instituciones diferentes. Junto a la obra de Aguado, el itinerario incluye creaciones de figuras esenciales de la historia del arte asturiano y español como Darío de Regoyos, Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Ventura Álvarez Sala, Antón o Mariano Moré. Asimismo, se ha seleccionado una muestra de cartelismo de la Guerra Civil y piezas vinculadas a la industrialización, la minería, el mundo rural y los procesos de transformación social.

La muestra puede visitarse en la capital asturiana de lunes a sábado en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas , así como los domingos y días festivos desde las 11.00 hasta las 14.00 horas. La sala permanece cerrada al público todos los martes.