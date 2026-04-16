Avilés celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios con visitas guiadas por el casco histórico

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OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avilés se suma este fin de semana a la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y aprobado por la Unesco en 1983.

Se trata de una jornada que cada año se celebra en todo el mundo el 18 de abril y que fue establecida con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del Patrimonio Natural y Cultural, y su necesaria preservación y conservación.

Con motivo de esta celebración, alumnado del Grado en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo llevará a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, visitas gratuitas por el casco histórico de la ciudad.

Las rutas saldrán de la plaza de España este sábado 18 de abril, y de la plaza de Álvarez Acebal el domingo 19 de abril. Durante los dos días habrá visitas guiadas a las 10.00, 12.00 horas, 16.00 y 18.00 horas, que recorrerán los lugares más significativos del casco histórico avilesino. Todas las visitas tendrán una duración de menos de una hora y será aptas para todos los públicos.