Avilés celebrará la IX edición del programa 'Ciencia y Tecnología en Femenino'

Presentación del programa - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Avilés celebrará la novena edición del programa 'Ciencia y Tecnología en Femenino', una iniciativa impulsada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) cuyo objetivo es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes y contribuir a reducir la brecha de género en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, acompañado de Edita Hovhannisyan que descubrió su pasión por la informática y hoy trabaja desde Avilés para todo el mundo, mejorando sistemas en la nube en una de las mayores empresas tecnológicas; Laura García que empezó mirando las estrellas como astrofísica y ahora aplica ese conocimiento para construir viviendas sostenibles; Elena Mielgo que investiga cómo hacer que los materiales duren más, ayudando a que todo funcione mejor y sea más eficiente; y Aída Prado que coordina proyectos de digitalización en minas de distintos países y desde Asturias trabaja con equipos globales usando tecnología avanzada, han presentado este jueves en la Feria de Muestras Internacional de Asturias la próxima edición del programa Ciencia y Tecnología en Femenino.
La programación de esta edición volverá a reunir a alumnado, profesorado, empresas tecnológicas y profesionales de Avilés en torno a diferentes actividades que permitirán acercar la ciencia y la tecnología al alumnado de Educación Secundaria a través de referentes femeninos próximos y de experiencias prácticas.