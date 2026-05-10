Avilés convoca el II Certamen de Artes Plásticas para artistas con discapacidad

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Avilés ha convocado el II Certamen de Artes Plásticas dirigido a "artistas con discapacidad", así como a centros y asociaciones vinculadas a la atención y promoción de este colectivo, con el objetivo de fomentar la creación artística y la inclusión.

La iniciativa forma parte del IV Festival Diva Avilés y busca promover la participación activa de personas con discapacidad en el ámbito cultural, además de poner en valor la diversidad y el patrimonio paisajístico asturiano.

El certamen establece tres modalidades: fotografía, dibujo e ilustración y pintura. Podrán participar personas mayores de 16 años, con una única obra por autor y técnica libre, siempre que el soporte tenga un tamaño mínimo DIN A4.

Las obras podrán presentarse hasta el 4 de septiembre en la Factoría Cultural de Avilés. Las personas seleccionadas formarán parte de una exposición que se inaugurará en el marco del festival, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

El concurso repartirá tres premios por categoría, consistentes en cheques regalo para el comercio local de Avilés: 150 euros para el primero, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero.

El fallo del jurado y la entrega de premios se celebrarán durante el Festival Diva Avilés, coincidiendo con la inauguración de la exposición.