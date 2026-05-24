Avilés dará luz verde a la licencia para construir 29 viviendas en un edificio vacío de la calle Pruneda

Archivo - Ayuntamiento de Avilés (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés abordará este lunes la concesión de la licencia para la reforma y rehabilitación de un edificio de viviendas situado en el número 8 de la calle Pruneda, en la esquina con Marcos del Torniello. Se trata de un inmueble de seis alturas que se encuentra vacío.

Según el proyecto presentado por los promotores ante el Consistorio, la actuación permitirá la creación de 29 nuevas viviendas y 10 trasteros. Desde el Ayuntamiento destacan en una nota de prensa que la puesta a disposición de vivienda nueva en esta área céntrica supondrá "un fuerte impulso para un entorno que, además del uso residencial, cuenta con una alta presencia de servicios y comercio, y se sitúa a escasos metros del casco histórico de la ciudad".

En los bajos del inmueble están autorizados usos comerciales, almacenes, pequeños talleres y pymes asimilables, siempre que no resulten especialmente molestas ni contaminantes, quedando expresamente prohibidos los usos característicos de las zonas industriales. La intervención de la empresa promotora ya cuenta con los informes favorables tanto de los Servicios Técnicos como de los Servicios Jurídicos municipales.

Tras la aprobación de la licencia, la promotora dispondrá de un plazo de seis meses para presentar el proyecto de ejecución definitivo para su correspondiente validación por parte del Ayuntamiento. Junto a este documento, la empresa deberá aportar la acreditación de los nombramientos del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico que se responsabilizarán de la dirección de las obras, así como el Estudio de Seguridad y Salud y el proyecto de la infraestructura común de telecomunicaciones.

En caso de que transcurra dicho plazo de seis meses sin que se haya presentado la documentación requerida, la licencia caducará de forma automática.