Avilés destaca su tasa de empleo en el sector industrial

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha destacado este sábado los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los que, los 4.802 empleos ligados a la industria avilesina, sitúan la tasa de empleo industrial en el 18%, lo que posiciona a Avilés como el concejo con mayor tasa de empleo en el sector industrial. Por detrás se encuentran los municipios de Llanera con 15%, Siero con 14%, Gijón con 13% y Oviedo con 5%.

"Estos datos son fruto de una estrategia y un compromiso continuo que pone en valor la industria como pilar del desarrollo local. El gobierno municipal trabaja con determinación para que Avilés mantenga esa posición de relevancia en el sector industrial", ha dicho el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

"La industria en Avilés es una realidad estructural y este gobierno ha mantenido y mantiene una línea de trabajo clara: proteger, fortalecer y ampliar el tejido industrial. Lejos de discursos que distorsionan la realidad, muchas veces sin contrastar la información o lo que es peor, con la intención de desacreditar el trabajo realizado, la realidad es que Avilés es el concejo con mayor proporción de población ocupada en el sector industrial", añade Campa.

Avilés también se ubica a la cabeza en cuanto a la tasa de superficie industrial. Un 7% de suelo industrial frente al 5% de Gijón, 2% en Siero y Llanera y 1% en Oviedo.

"Y estamos en pleno proceso de ampliación de suelo industrial con dos proyectos clave como la puesta en marcha de los terrenos de Baterías y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Y, de nuevo, estrategia y compromiso claros con un objetivo: superar los dos millones de metros cuadrados de suelo industrial para asegurar el crecimiento empresarial. Somos, además, el único Ayuntamiento de Asturias que invierte recursos municipales en formación específica para cubrir la demanda de perfiles industriales. En colaboración con el tejido empresarial, facilitamos la capacitación en aquellos perfiles profesionales que se adaptan a sus necesidades", ha explicado Campa.

En términos de bienestar, desde el año 2000 hasta 2022, la renta disponible por habitante en Avilés ha crecido un 105%, por encima del 102% de Oviedo, 99% en Llanera, 96% en Gijón o 95% en Siero.

"Los datos clarifican. Y en Avilés trabajamos con determinación, y junto a los gobiernos de Asturias y de España, para atraer nuevas inversiones y consolidar el modelo industrial que contribuye al impulso de nuestra ciudad", ha concluido Campa.