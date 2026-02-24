La FSC de CCOO pide a la Autoridad Portuaria que medie en el conflicto de los estibadores

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Asturias ha pedido este martes a la Autoridad Portuaria de Avilés que medie en el conflicto de los estibadores y defienda un servicio básico para el buen funcionamiento del puerto.

Los Secretarios de Organización y de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Asturias, acompañados del Coordinador del Sector del Mar de esta Federación, estuvieron acompañando a los estibadores del puerto de Avilés durante una de las concentraciones motivada por la huelga que tienen convocada.

La organización sindical incide en que es necesario un servicio que no esté supeditado a los intereses de unas pocas consignatarias en detrimento del empleo y de los derechos del conjunto de los trabajadores de la estiba. "Desde la FSC seguiremos apoyando a este colectivo", manifiestan.